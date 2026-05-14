Nadya Mayer di Casa a Prima Vista | dall’agenzia immobiliare all’agenzia funebre | L' immobile sei tu
Una protagonista di uno dei programmi televisivi più seguiti ha fatto un cambiamento sorprendente, passando da una carriera nel settore immobiliare a quella nel settore funebre. La sua transizione ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli spettatori, portando alla luce temi legati alla vita, alla morte e alle professioni che si occupano di entrambi gli aspetti. La sua storia evidenzia un percorso di trasformazione personale e professionale, tra continuità e rotture, in un settore spesso considerato tabù.
Dall’agenzia immobiliare all’agenzia di pompe funebri, dalla casa per la vita alla casa per l’eternità, ovvero la tomba. Se ci pensiamo, questo è un passaggio naturale per tutti gli esseri umani e proprio questa idea è stata la scintilla che ha spinto l’agenzia funebre Taffo, nota in tutta Italia. 🔗 Leggi su Today.it
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