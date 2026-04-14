Anziano truffato dal finto carabiniere e derubato di antiche monete di enorme valore Coppia in manette

Un anziano è stato vittima di una truffa da parte di un uomo che si è finto un carabiniere e ha portato via alcune monete antiche di grande valore. La truffa ha avuto un potenziale guadagno di centinaia di migliaia di euro. La vittima ha chiesto aiuto subito, permettendo ai militari di intervenire e fermare una coppia di persone coinvolte nell’episodio.

Un colpo che avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro, sventato grazie all'intuito dei militari e alla prontezza della vittima che ha subito chiesto aiuto. Ieri pomeriggio, a Sassuolo, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato una coppia convivente, un uomo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Anziano smaschera truffa del finto carabiniere: una 23enne casertana finisce in manetteUna 23enne residente in provincia di Caserta è stata arrestata per una tentata truffa, con la tecnica del “finto carabiniere”, ai danni di un... Tentata rapina a una coppia di anziani: finto carabiniere in manette dopo aver tentato di rubare due RolexPoteva essere l'ennesima truffa riuscita ai danni di due anziani indifesi, ma stavolta il finale è stato diverso.