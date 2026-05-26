VI edizione del Commit Open il tennis in carrozzina protagonista alla Canottieri Padova
Si è conclusa la sesta edizione del Commit Open, torneo internazionale di tennis in carrozzina, disputato sui campi in terra rossa della Canottieri Padova. La competizione ha avuto livello 100 e si è svolta su una durata di 14 giorni. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diversi paesi.
Si è concluso sui campi in terra rossa della Canottieri Padova il sesto Commit Open, torneo internazionale di tennis wheelchair di livello 100 da 14.000 dollari che fa parte del circuito «Uniqlo World tour Itf». L’evento è stato organizzato da L’Onda asd, associazione sportiva che si occupa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Dal 19 al 23 maggio Canottieri Padova ospita il torneo di tennis in carrozzinaDal 19 al 23 maggio, la Canottieri Padova ospiterà la sesta edizione del Commit Open, un torneo internazionale di tennis in carrozzina.
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