Tennis | 14esima edizione Camozzi open

Si svolge a Brescia la 14ª edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, un torneo internazionale di wheelchair tennis. L’evento si tiene sui campi di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911, ed è organizzato da Active Sport. Questa manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e rappresenta una delle tappe principali nel calendario del tennis in carrozzina. La competizione si svolge nel contesto di un appuntamento che ha ormai raggiunto una consolidata tradizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non solo un torneo di tennis, ma molto di più. È l’edizione 2026 del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, evento internazionale di wheelchair tennis di Brescia, organizzato da Active Sport sui campi di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911. L’appuntamento con alcuni dei migliori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rodengo Saiano: 14esima edizione Baobab running cup