Dal 19 al 23 maggio Canottieri Padova ospita il torneo di tennis in carrozzina

Dal 19 al 23 maggio, la Canottieri Padova ospiterà la sesta edizione del Commit Open, un torneo internazionale di tennis in carrozzina. La competizione si svolge nella struttura padovana, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge sui campi della società, che si prepara ad accogliere i partecipanti per cinque giorni di gare.

Dal 19 al 23 maggio Canottieri Padova diventerà lo sfondo della sesta edizione del Commit Open, il torneo internazionale di tennis in carrozzina. Una competizione promossa da L’Onda A.S.D., associazione sportiva impegnata nell’inclusione sociale di ragazzi con disabilità, e inserita nel circuito.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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