Le Vetrine si colorano Sfida contro la Roma il coro dei negozianti | Tutti con i rossoblù

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vetrine dei negozi si tingono di rossoblù in segno di supporto al Bologna in vista della partita di giovedì contro la Roma allo stadio Olimpico. I commercianti hanno deciso di mostrare il loro entusiasmo decorando le vetrine e cantando insieme un coro dedicato ai colori della squadra. L’iniziativa coinvolge numerosi negozianti che condividono il desiderio di sostenere la squadra nella sfida imminente.

Tutti uniti e tutti colorati di rossoblù per sostenere il Bologna nella grande sfida di giovedì contro la Roma allo stadio Olimpico. I commercianti della città e della provincia fanno sentire la loro voce in vista del match di ritorno degli ottavi di Europa League, dopo l’1-1 del Dall’Ara: "Noi ci crediamo. I ragazzi di Italiano possono farcela. A Roma faremo una grande partita", dicono in coro. A testimonianza dell’entusiasmo intorno al Bfc, il numero sempre crescente di negozi e locali che stanno colorando le loro vetrine, addobbate con magliette, sciarpe e gadget della squadra. Fra gli ultimi ad aderire a ’ Vetrine Rossoblù ’,.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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