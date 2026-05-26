Vesuvio Gravel 2026 | successo per il viaggio bikepacking tra borghi vulcani e mare

Dal 22 al 24 maggio 2026 si è svolta la Vesuvio Gravel, un evento cicloturistico che ha attirato un numero elevato di partecipanti. La manifestazione ha attraversato diversi borghi, zone vulcaniche e aree costiere della Campania, offrendo un percorso di lunga durata e immersivo. I ciclisti hanno percorso strade che collegano il Vesuvio a località marine, seguendo itinerari studiati per il bikepacking. La manifestazione ha coinvolto appassionati provenienti da varie regioni.

Dal 22 al 24 maggio 2026 si è svolta con grande partecipazione la Vesuvio Gravel, il grande evento cicloturistico che ha trasformato la Campania in un’esperienza di viaggio autentica, lenta e immersiva.Con partenza e arrivo sulle sponde del lago d’Averno, a Pozzuoli, Vesuvio Gravel si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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