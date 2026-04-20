Riccione Cycling Fest il grande weekend della bici | Granfondo e percorsi gravel tra borghi boschi vigneti e vallate

Dal 1 al 3 maggio, Riccione ospiterà il Riccione Cycling Fest, un evento dedicato agli appassionati di ciclismo. La manifestazione prevede il svolgimento di un granfondo e percorsi gravel che attraversano borghi, boschi, vigneti e vallate. Durante il fine settimana, la città si trasformerà in un punto di incontro per ciclisti di diverse età, con tre giorni di eventi, sport e intrattenimento.

Dall’1 al 3 maggio “Riccione Cycling Fest” trasforma il cuore della città in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, con tre giorni di eventi, sport e intrattenimento per tutte le età. Al centro della manifestazione la storica Granfondo Riccione, giunta alla 23esima edizione.Il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Weekend di motori a Riccione: arriva il Motor Fest tra drift, stunt e street foodDue giorni di spettacolo con drifting, stunt show, raduni di supercar e mototerapia al Riccione Motor Fest nella zona Raibano L’evento è organizzato... Riccione Motor Fest, torna il weekend dei motori: drift, stunt, esposizioni e festa open airStefano De Martino al Festival di Sanremo 2027? Meglio di no, per il suo bene Con l’arrivo della primavera e la voglia di vivere la città all’aria... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Riccione Cycling Fest e Granfondo Riccione; Riccione Cycling Fest celebra la passione per le due ruote dall’1 al 3 maggio; Granfondo Riccione: conto alla rovescia e programma completo; 25 aprile e 1° maggio a Riccione: tutti gli eventi dei ponti primaverili. Granfondo di Riccione, il 3 maggio torna la sfida tra mare e collinePercorso tra Valconca e San Marino con arrivo al Castello degli Agolanti: il weekend della Riccione Cycling Fest si apre con la Perla Verde Gravel ... altarimini.it Riccione Cycling Fest celebra la passione per le due ruoteDall’1 al 3 maggio Riccione Cycling Fest trasforma il cuore della città in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo. Al centro della ... chiamamicitta.it “Riccione Cycling Fest” celebra la passione per le due ruote dall’1 al 3 maggio: un weekend tra sport, musica e divertimento per tutti - facebook.com facebook Dal 1° al 3 maggio la città diventa capitale del ciclismo con gare, villaggi espositivi, attività per famiglie e il gran finale della 23ª Granfondo Riccione #Riccione #Sport x.com