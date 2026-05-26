Vessazioni minacce e aggressioni al padre anziano per avere denaro | la polizia mette fine all' incubo

Da latinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha arrestato un uomo accusato di aver vessato e minacciato ripetutamente il padre anziano per ottenere denaro. Secondo le indagini, le richieste sono state accompagnate da comportamenti aggressivi, intimidazioni e violenze sia fisiche che verbali. Le autorità hanno posto fine alle vessazioni, intervenendo dopo diverse denunce. L’uomo è stato portato in custodia, mentre il padre ha riferito di aver subito pressioni continue nel tempo.

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Continue richieste di denaro rivolte al padre, accompagnate da comportamenti aggressivi, intimidazioni e minacce, vessazioni e aggressioni fisiche e verbali. Una situazione scoperta dagli agenti della questura di Latina, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti di un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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