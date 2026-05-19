Vicino da incubo nell' entroterra | minacce e aggressioni un pensionato rischia il processo
Un pensionato dell’entroterra si trova coinvolto in una serie di episodi che vanno oltre i semplici dissapori di vicinato. Dopo anni di rapporti apparentemente tranquilli, le tensioni sono aumentate a causa di litigi, minacce e dispute per i parcheggi, portando alla presentazione di una denuncia formale. Le tensioni sono cresciute nel tempo, fino a portare alla decisione di procedere legalmente contro il pensionato. La vicenda si sta delineando come una lunga escalation di conflitti tra i coinvolti.
Da rapporti cordiali tra vicini a una lunga escalation fatta di litigi, minacce, parcheggi contesi e presunti dispetti culminati in una denuncia. Ora per un uomo residente nell’entroterra genovese è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito di una vicenda che, secondo l’accusa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Vicini da incubo | Film Completo in Italiano | Thriller | Suspense | Gina Simms | 4K
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