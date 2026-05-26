Vespri d' Organo l' ungherese László Fassang chiude la rassegna in Cattedrale
Sabato 30 maggio alle 17 si conclude la terza edizione di Vespri d’Organo in Cattedrale, con l’ungherese László Fassang che suonerà nell’ambito della rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana e dal Capitolo Metropolitano. La manifestazione, che si svolge nel Duomo di Pisa, combina musica sacra e riflessione spirituale. La stagione si chiude con il concerto di Fassang, l’ultimo evento in programma.
Si chiude sabato 30 maggio alle ore 17 la terza edizione di Vespri d’Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano che unisce grande musica sacra e riflessione spirituale nella cornice del Duomo di Pisa. A chiudere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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