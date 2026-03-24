Il terzo concerto di Vespri d' Organo | in cattedrale settant' anni di musica contemporanea

Sabato 28 marzo alle 17 si terrà il terzo concerto di Vespri d'Organo nella cattedrale di Pisa. L'evento fa parte della terza edizione e presenta un programma dedicato alla musica contemporanea. È previsto un intervento musicale che ripercorre settant'anni di composizioni, con esecuzioni di brani originali e riletture di pezzi storici. La manifestazione si svolge in un contesto religioso e culturale della città.

Pisa, 23 marzo 2026 - Terzo appuntamento sabato 28 marzo alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna a ingresso libero senza prenotazione organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano, che unisce grande musica sacra e riflessione spirituale nella cornice del Duomo di Pisa. Dopo il giovane Jan Liebermann e Ferruccio Bartoletti, sale alla consolle dell'organo a canne Mascioni opus 1039 - strumento di straordinaria ricchezza timbrica, con 69 registri e 5119 canne - Antonio Galanti, titolare della cattedra di composizione al Conservatorio di Firenze. Il concerto, ad ingresso libero senza prenotazione, propone un programma interamente dedicato alla musica organistica degli ultimi settant'anni, dal carattere vario e articolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il terzo concerto di Vespri d'Organo: in cattedrale settant'anni di musica contemporanea Articoli correlati Torna in cattedrale la terza edizione di "Vespri d'Organo"Pisa, 12 gennaio 2026 – Per il terzo anno consecutivo l'Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano... A Pisa tornano i ’Vespri d’organo in Cattedrale’Per il terzo anno consecutivo l’Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il capitolo metropolitano della cattedrale di Pisa, i... Contenuti utili per approfondire Il terzo concerto di Vespri d'Organo in... Il terzo concerto di Vespri d'Organo: in cattedrale settant'anni di musica contemporaneaSabato 28 marzo alle 17 a Pisa: in programma Antonio Galanti porta Bonaventura Somma, Arvo Pärt, György Ligeti e l’esecuzione di una composizione dello stesso Galanti, pluripremiato compositore e orga ... msn.com Torna in cattedrale la terza edizione di Vespri d'OrganoCinque appuntamenti di musica sacra con alcuni dei più grandi organisti del panorama internazionale e le riflessioni spirituali di Padre Ottavio De Bertolis Pisa, 12 gennaio 2026 – Per il terzo anno ... lanazione.it