Musica in Cattedrale Cauchefer-Choplin a ’Vespri d’Organo’

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 17, il Duomo di Pisa ospiterà un concerto di musica organistica con l'esibizione del musicista Cauchefer-Choplin durante la celebrazione dei Vespri d’Organo. La chiesa, nota per la sua architettura e la sua acustica, si animerà con le note provenienti dall’organo. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti musicali che si svolgono regolarmente all’interno della cattedrale, attirando pubblico locale e visitatori.

Il Duomo di Pisa torna a riempirsi di musica: sabato alle 17 la splendida cattedrale pisana accoglierà il quarto appuntamento con i Vespri d’Organo, la rassegna promossa dall’Opera della Primaziale Pisana insieme al Capitolo Metropolitano, capace di intrecciare grande musica e riflessione spirituale in un equilibrio raro. Dopo i primi tre concerti, sarà la volta di Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (nella foto), protagonista assoluta della scena organistica internazionale. Dal 2023 è titolare del Grand-Orgue di Saint-Sulpice a Parigi, prima donna a ottenere un incarico così prestigioso in una delle storiche tribune francesi, e nel 2024 è stata insignita della Légion d’Honneur.🔗 Leggi su Quotidiano.net

musica in cattedrale cauchefer choplin a 8217vespri d8217organo8217
© Quotidiano.net - Musica in Cattedrale. Cauchefer-Choplin a ’Vespri d’Organo’

Notizie correlate

Vespri d'Organo: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in concerto al DuomoPisa, 21 aprile 2026 – Quarto appuntamento sabato 25 aprile alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna...

Il terzo concerto di Vespri d'Organo: in cattedrale settant'anni di musica contemporaneaPisa, 23 marzo 2026 - Terzo appuntamento sabato 28 marzo alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna a ingresso...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Musica in Cattedrale. Cauchefer-Choplin a ’Vespri d’Organo’; Vespri d'Organo: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in concerto al Duomo; Il grande organo protagonista: un nuovo appuntamento tra musica e spiritualità al Duomo; Vespri d' Organo | Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in concerto al Duomo.

cauchefer choplin musica in cattedrale caucheferMusica in Cattedrale. Cauchefer-Choplin a ’Vespri d’Organo’Il Duomo di Pisa torna a riempirsi di musica: sabato alle 17 la splendida cattedrale pisana accoglierà il quarto ... quotidiano.net

cauchefer choplin musica in cattedrale caucheferVespri d'Organo: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in concerto al DuomoPisa, 21 aprile 2026 – Quarto appuntamento sabato 25 aprile alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaboraz ... lanazione.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.