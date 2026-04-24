Musica in Cattedrale Cauchefer-Choplin a ’Vespri d’Organo’

Sabato alle 17, il Duomo di Pisa ospiterà un concerto di musica organistica con l'esibizione del musicista Cauchefer-Choplin durante la celebrazione dei Vespri d’Organo. La chiesa, nota per la sua architettura e la sua acustica, si animerà con le note provenienti dall’organo. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti musicali che si svolgono regolarmente all’interno della cattedrale, attirando pubblico locale e visitatori.

Il Duomo di Pisa torna a riempirsi di musica: sabato alle 17 la splendida cattedrale pisana accoglierà il quarto appuntamento con i Vespri d’Organo, la rassegna promossa dall’Opera della Primaziale Pisana insieme al Capitolo Metropolitano, capace di intrecciare grande musica e riflessione spirituale in un equilibrio raro. Dopo i primi tre concerti, sarà la volta di Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (nella foto), protagonista assoluta della scena organistica internazionale. Dal 2023 è titolare del Grand-Orgue di Saint-Sulpice a Parigi, prima donna a ottenere un incarico così prestigioso in una delle storiche tribune francesi, e nel 2024 è stata insignita della Légion d’Honneur.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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