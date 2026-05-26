Giovedì prossimo, alla Borsa Merci, si terrà il primo confronto diretto tra i due candidati che si contendono la carica di sindaco. È previsto un incontro pubblico in cui i candidati si affronteranno davanti a un pubblico presente. L’evento rappresenta un momento chiave prima del ballottaggio, che si svolgerà nelle prossime settimane. La discussione sarà aperta e senza limiti di tempo.

Giovedì prossimo alla Borsa Merci dovrebbe andare in scena il primo confronto faccia a faccia tra i due candidati che si giocano la poltrona di sindaco. In vista del ballottaggio i due sfidanti rimasti in corsa, Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli (salvo passi indietro strategici dell’ultima ora), si preparano a incrociare i guantoni in un faccia a faccia che si preannuncia interessante. Ad accendere i riflettori su questo momento cruciale per il futuro di Arezzo non poteva che essere una sinergia editoriale di prim’ordine. Da una parte La Nazione, il quotidiano più venduto e radicato in città, dall’altra Teletruria, l’emittente televisiva storica e più seguita, punto di riferimento per l’informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il ballottaggio. Giovedì alla Borsa Merci il confronto fra candidati

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