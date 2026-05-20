Viareggio verso le elezioni | il confronto fra i candidati sindaco Guarda il video

Il 20 maggio, nell’Hotel Esplanade di Viareggio, si è tenuto un dibattito tra i sei candidati alla carica di sindaco, organizzato dalla redazione locale del giornale “La Nazione”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e si è svolto in un salone affollato, con i candidati che hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande del pubblico. La serata ha rappresentato un momento di confronto pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative.

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Viareggio, 21 maggio 2026 – Un affollato salone dell’Hotel Esplanade ha fatto da cornice al confronto fra i sei candidati sindaci organizzato dalla redazione di Viareggio del giornale “La Nazione” nella serata del 20 maggio. Sara Grilli, Federica Maineri, Paolo Annale, Brunello Consorti, Christian Marcucci, Marialina Marcucci: i sei candidati hanno risposto alle domande di pubblico e cronisti. Tra gli argomenti caldi la sicurezza, l’identità cittadina, servizi ai cittadini, infrastrutture e molto altro. Ecco il video dell’iniziativa: Elezioni amministrative a Viareggio, i messaggi dei candidati nel dibattito con La Nazione (atex.dam.standard.Video - p. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio verso le elezioni: il confronto fra i candidati sindaco / Guarda il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verso le elezioni, Confcommercio mette a confronto tutti i candidati sindaco di CerviaConfcommercio Ascom Cervia organizza un incontro con i candidati alla carica di sindaco del Comune di Cervia. Vignola verso le elezioni: confronto tra i 4 candidatiCentro storico, sicurezza e viabilità, più qualche "stilettata" sulla nuova Coop e la vendita dei terreni attorno ad essa. Viareggio verso le elezioni: il confronto fra i candidati sindaco / Guarda il videoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Elezioni a Viareggio, si autosospende la candidata Dello Margio (lista Marcucci): aveva una condanna per estorsione x.com Elezioni, in Toscana due impresentabiliVIAREGGIO: Non rispettano il codice di autoregolamentazione della Commissione antimafia due candidate a sostegno di Marialina Marcucci a Viareggio ... toscanamedianews.it