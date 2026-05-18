LIVE | Elezioni rush finale alla Borsa Merci | il confronto tra i candidati sindaco di ArezzoNotizie
A pochi giorni dalle elezioni amministrative, i candidati sindaco di Arezzo si sono incontrati alla Borsa Merci per un confronto organizzato dalla redazione di ArezzoNotizie. L’evento ha visto la partecipazione di più candidati che hanno presentato le proprie idee e risposto alle domande dei giornalisti presenti. La discussione si è concentrata sui temi principali del programma elettorale e sulle priorità per il futuro della città. L’incontro ha rappresentato l’ultimo momento di confronto pubblico prima delle urne.
A pochi giorni dalle prossime elezioni amministrative, i candidati sindaco del comune di Arezzo si riuniscono alla Borsa Merci per un confronto organizzato dalla redazione di ArezzoNotizie. Segui il racconto in diretta dell'evento.A cura di Michele Moretti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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