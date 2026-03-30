Un candidato si presenta alle prossime elezioni comunali di Prato annunciando la propria candidatura a sindaco. Durante un incontro pubblico, ha rivolto un appello ai cattolici presenti, invitandoli a partecipare attivamente alla vita politica della città. Inoltre, ha espresso critiche nei confronti di alcuni ambienti religiosi, invitando i credenti a uscire dalle

Mario Adinolfi si candiderà per diventare sindaco di Prato nella tornata elettorale prevista per il 24 maggio. “L’assemblea nazionale del Popolo della famiglia me lo ha chiesto e io ho accettato”, ha spiegato l’ex deputato, che ha anche attaccato la sinistra, la magistratura e i media, accusandoli di dare risalto alle inchieste che coinvolgono gli amministratori del centrodestra, a differenza di quelle che vedono protagonisti esponenti di centrosinistra. Mario Adinolfi si candida a sindaco di Prato e attacca la sinistra e i media L'appello ai cattolici Adinolfi: "L'obiettivo è togliere l'amministrazione al Pd" Mario Adinolfi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi candidato sindaco di Prato lancia l'appello ai cattolici per "uscire dalle catacombe"

Articoli correlati

Mario Adinolfi si candida a sindaco di PratoMario Adinolfi ha annunciato che si candiderà come sindaco di Prato alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

Una raccolta di contenuti su Mario Adinolfi

Temi più discussi: Elezioni suppletive, dal paracadutato all'ex vannacciano: tra Padova e Rovigo 7 candidati per due seggi; Suppletive, vincono Centenaro e Di Rubba: restano alla Lega i due scranni della Camera lasciati da Stefani e Bitonci; Elezioni marzo 2026: in Veneto referendum sulla giustizia e 2 suppletive.

Mario Adinolfi si candida a sindaco di Prato: l'annuncio sui socialIl 24 maggio alle Amministrative sarò candidato sindaco di Prato. Lo annuncia Mario Adinolfi in un video pubblicato sui suoi profili social, cantando in ... gonews.it

Mario Adinolfi si candida a sindaco di PratoIl 24 maggio sarò candidato a sindaco di Prato, l'assemblea nazionale del Popolo della famiglia me lo ha chiesto e io ho accettato. Lo annuncia Mario Adinolfi. Siamo reduci da una battaglia pol ... ansa.it

Mario Adinolfi si candida a sindaco di Prato. 'L'assemblea del Popolo della famiglia me lo ha chiesto e io accettato. Presentazione l'11 aprile' #ANSA - facebook.com facebook

Mario Adinolfi si candida a sindaco di Prato. 'L'assemblea del Popolo della famiglia me lo ha chiesto e io accettato. Presentazione l'11 aprile' #ANSA x.com