Passi di Pace la Tavola Lecchese lancia un appello ai cinque candidati sindaco

In occasione della dodicesima edizione di "Passi di Pace", la marcia di 10 km che sabato 16 maggio unirà Olginate a Lecco, la Tavola Lecchese per la Pace e le oltre 60 associazioni aderenti lanciano un appello formale ai cinque candidati alla carica di sindaco di Lecco. L'iniziativa, che si.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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