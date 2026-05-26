Versalis il giorno dell’assemblea Prepensionamenti ok al piano | Atto responsabile esito netto
Durante l’assemblea dei lavoratori, il 70% ha approvato il piano di prepensionamenti, con due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio. L’accordo con Eni-Versalis è stato firmato, dopo che l’azienda ha definito l’atto come “responsabile” e con “esito netto”. I partecipanti hanno espresso un voto chiaro a favore delle misure proposte, senza indicare opposizioni o dubbi ufficiali.
Parola ai lavoratori: firmato l’accordo con Eni-Versalis. Il 70% dell’assemblea – una la mattina, una al pomeriggio – si è espressa nettamente a favore del piano di pre-pensionamenti al Petrolchimico. Dunque, passa la linea sostenuta da Femca-Cisl e Uiltec. Mentre la Filctem-Cgil resta arroccata al 18% di chi si è espresso contro l’accordo per i pre-pensionamenti. "Abbiamo agito in modo responsabile – scandiscono Emanuele Larosa (Femca) ed Eugenio Benini (Uiltec) –. Possiamo dire che il mandato è stato netto da parte dei lavoratori: il 70% si è infatti espresso a favore della firma dell’accordo e così noi abbiamo fatto. Differentemente dalla Cgil che invece ha preferito chiudersi sulle proprie posizioni pregiudiziali confermando una presa di posizione ideologica assunta sin dall’inizio di questa vicenda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Petrolchimico, il caso Versalis. Prepensionamenti, bozza di accordo. Si allarga la frattura tra sindacatiIn un’azienda del settore petrolchimico, è stata siglata una bozza di accordo riguardante prepensionamenti incentivati presso lo stabilimento di...
Leggi anche: Referendum. Capone, Leader UGL: “Prendiamo atto dell'esito del voto. Positiva ampia partecipazione popolare”