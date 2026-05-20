In un’azienda del settore petrolchimico, è stata siglata una bozza di accordo riguardante prepensionamenti incentivati presso lo stabilimento di proprietà di una multinazionale. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i sindacati, che continuano a discutere e a confrontarsi sulla questione. La firma dell’ipotesi di accordo rappresenta un passo importante nel percorso di riorganizzazione dello stabilimento, mentre le divisioni tra le rappresentanze sindacali si sono accentuate.

Firmata l’ipotesi di accordo per i prepensionamenti incentivati nello stabilimento di Eni-Versalis, all’interno del Petrolchimico. Atto propedeutico alla consultazione dei lavoratori e, nel caso, alla firma conclusiva. E questa è la prima notizia. La seconda è che a firmare la bozza di intesa sono state solo Femca-Cisl e Uiltec. La Filctem-Cgil, pur avendo partecipato alla riunione, ha scelto di non firmare. Insomma, la spaccatura sindacale cominciata con l’annuncio – da parte proprio della categoria della Cgil – del "licenziamento collettivo" da parte della partecipata statale nel sito estense, poi smentito e duramente criticato dalle altre due sigle confederali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Petrolchimico, il caso Versalis. Prepensionamenti, bozza di accordo. Si allarga la frattura tra sindacati

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