Linea ferroviaria Verona-Rovigo | un mese di stop ai treni per il maxi cantiere da 24,7 milioni
La linea ferroviaria Verona-Rovigo sarà chiusa al traffico per più di un mese, a partire dalla prossima settimana. Il motivo è un intervento di manutenzione e ammodernamento che coinvolge l’intera tratta, con un investimento totale di 24,7 milioni di euro. Durante il periodo di chiusura, i treni non circoleranno e saranno predisposti servizi alternativi. La riapertura è prevista entro la fine del mese successivo.
Per oltre un mese la linea ferroviaria Verona-Rovigo si fermerà completamente per lasciare spazio a uno dei più consistenti programmi di manutenzione e ammodernamento degli ultimi anni. Dalle 23.15 di venerdì 29 maggio alle 4.45 di sabato 4 luglio 2026 Rete ferroviaria italiana interromperà la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Frecciarossa 1000 e Eurocity tra i cantieri alta velocità Verona - Brescia.
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