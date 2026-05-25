Linea ferroviaria Verona-Rovigo | un mese di stop ai treni per il maxi cantiere da 24,7 milioni

Notizia in breve

La linea ferroviaria Verona-Rovigo sarà chiusa al traffico per più di un mese, a partire dalla prossima settimana. Il motivo è un intervento di manutenzione e ammodernamento che coinvolge l’intera tratta, con un investimento totale di 24,7 milioni di euro. Durante il periodo di chiusura, i treni non circoleranno e saranno predisposti servizi alternativi. La riapertura è prevista entro la fine del mese successivo.