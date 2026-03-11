Da lunedì e fino al 4 aprile, i treni nella stazione di Mortara saranno sospesi a causa di lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico. Un display informa i viaggiatori che, durante questo periodo, i treni non circoleranno e saranno disponibili bus sostitutivi per le tratte interessate. La chiusura si rende necessaria per consentire gli interventi programmati sulla rete ferroviaria locale.

Un display lo comunica a tutti i viaggiatori: da lunedì al 4 aprile, per lavori di manutenzione programmata e potenziamento tecnologico nella stazione di Mortara, i treni subiscono variazioni. Sarà sostituito da bus, ad esempio, il convoglio che parte da Mortara alle 4,39 e arriva a Vigevano alle 5,05. "Gli orari dei bus potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale – fanno sapere da Trenord –. Sugli autobus non è consentito il trasporto di bici al seguito". Ma i ritardi sulla linea sono quasi all’ordine del giorno. A gennaio solo l’82,2% dei treni è arrivato puntuale a destinazione, un punto sotto la media del 2025 e quasi dieci rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori di potenziamento. Stop ai treni, bus sostitutivi

