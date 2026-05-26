Verona ragazza derubata in treno | arrestato nordafricano

Un uomo di 27 anni di origine nordafricana è stato arrestato dopo aver rapinato una ragazza su un treno. La vittima ha segnalato il furto alle forze dell’ordine, che hanno rintracciato il sospettato nelle vicinanze della stazione. L’arresto è stato eseguito senza incidenti. Il giovane, già noto per reati contro il patrimonio, è stato portato in carcere. La refurtiva non è stata ancora recuperata.

La Polizia di Stato ha arrestato, presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, un uomo di 27 anni per il furto di un cellulare Nonostante il suo tentativo di sfuggire alla vista degli operatori che, di lì a poco, lo hanno raggiunto, il ventisettenne è stato bloccato e accompagnato negli uffici del Settore Operativo dove la vittima lo ha riconosciuto. La perquisizione eseguita subito dopo ha consentito di scoprire che l’uomo conservava, ancora nascosto nella biancheria intima, lo smartphone di ingente valore appena rubato. Il ventisettenne di origine maghrebina, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e il giudice ha convalidato l’arresto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Tenta di rapire una bimba al supermercato e le rompe il femore: il video choc

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