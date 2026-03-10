A Oristano un uomo di 42 anni, cittadino nordafricano e impiegato in un'azienda edile, è stato arrestato per aver commesso una violenza sessuale su una donna di 70 anni. L'episodio si è verificato recentemente e le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto dell'uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e sta sendo gestita dagli investigatori.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero senza fissa dimora, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una donna della provincia di Oristano. Ha avvicinato la donna di 70 anni mentre rientrava a casa, l’ha baciata e poi ha tentato un approccio sessuale. E’ accaduto venerdì scorso lungo la strada tra Torregrande e Cabras, nell’Oristanese. L’arrestato è un un cittadino nordafricano di 42 anni, dipendente di una ditta che effettua lavori nel settore dell’edilizia. La vittima è stata trasportata in ospedale sotto choc. A far scattare l’allarme è stata la segnalazione ricevuta da un passante, che aveva sentito le urla della donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Oristano, violenza sessuale su 70enne: arrestato nordafricano

