Correggio aggressioni in strada senza motivo | arrestato nordafricano

A Correggio, un uomo di 20 anni di origini nordafricane è stato arrestato sabato dopo aver compiuto diverse aggressioni in strada senza apparente motivo. Questa non è la prima volta che viene coinvolto in episodi di violenza. Le autorità hanno confermato l’arresto e stanno approfondendo le sue azioni recenti nella zona.

Non era la prima aggressione quella commessa dal 20enne di origini nordafricane arrestato, sabato scorso, dopo aver ferito con una falce un 48enne in strada a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. “Si era invaghito di mia figlia e una sera l’ha bloccata appena uscita da un negozio”, racconta ai microfoni di “Mattino Cinque” una mamma. “Senza motivo inizia a palpeggiarla, la bacia, le dice che sarà sua poi fortunatamente passa una volante dei Carabinieri: lui si distrae un attimo e mia figlia riesce a scappare”, prosegue la donna che poi spiega come la denuncia sporta dalla sedicenne non sia bastata a fermare le immotivate aggressioni in strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Correggio, aggressioni in strada senza motivo: arrestato nordafricano Articoli correlati Il Qatar all'Iran: "Aggressioni senza motivo. Noi non siamo in guerra"Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majeed al-Ansari, ha lanciato un appello urgente per un'immediata de-escalation delle tensioni... Sferra una violenta testata a un 16enne in strada senza motivo: 23enne denunciato nel PaveseUn 23enne è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesione aggravata per aver sferrato una violenta testata, senza motivo, a un 16enne in... AGGRESSIONE IN CENTRO! Turista preso a pugni, interviene la polizia municipale #polizia #bolzano Contenuti e approfondimenti su Correggio aggressioni in strada senza... Argomenti discussi: Correggio (Reggio Emilia), aggressioni in strada senza motivo: arrestato un 20enne. Correggio, ubriaco attacca un uomo e lo ferisce con falce al viso e in testa: arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Correggio, ubriaco attacca un uomo e lo ferisce con falce al viso e in testa: arrestato ... tg24.sky.it Correggio, aggredito e ferito alla testa con una falceI carabinieri hanno arrestato un ventenne nordafricano per lesioni aggravate ... msn.com