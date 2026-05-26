Verona prestava soldi agli imprenditori applicando tassi d' interesse stellari | le indagini e l' arresto

Notizia in breve

Un uomo di Bovolone è stato arrestato a Verona con l’accusa di usura. Secondo le indagini, avrebbe concesso prestiti a imprenditori in difficoltà con tassi di interesse fino al 50%. La procura ha sequestrato documenti e denaro, e sono in corso ulteriori verifiche sulla portata delle attività illecite. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato anche alcuni beni dell’indagato.