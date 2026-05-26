Verona prestava soldi agli imprenditori applicando tassi d' interesse stellari | le indagini e l' arresto
Un uomo di Bovolone è stato arrestato a Verona con l’accusa di usura. Secondo le indagini, avrebbe concesso prestiti a imprenditori in difficoltà con tassi di interesse fino al 50%. La procura ha sequestrato documenti e denaro, e sono in corso ulteriori verifiche sulla portata delle attività illecite. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato anche alcuni beni dell’indagato.
La Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino italiano residente a Bovolone, accusato di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Verona su richiesta della Procura, a seguito di una denuncia presentata da una delle vittime. Le indagini e la denuncia della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo che una persona, trovandosi in gravi difficoltà economiche, si è rivolta all’indagato per ottenere un prestito. La vittima aveva richiesto 15.000 euro, impegnandosi a restituirne 30.000 euro in un’unica soluzione, in occasione della vendita di un immobile di proprietà. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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