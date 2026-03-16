Con la costruzione della Torre Milano in via Stresa si sono verificati numerosi abusi edilizi, secondo quanto riferiscono fonti investigative. La procedura edilizia avrebbe ignorato le normative vigenti, privilegiando gli interessi di alcuni imprenditori. Le autorità competenti sono state coinvolte in verifiche, mentre le pratiche illegali sarebbero state tollerate nel tempo. La questione riguarda principalmente la mancanza di attenzione all’interesse pubblico durante i lavori.

Con la realizzazione della Torre Milano, il grattacielo di via Stresa, una nuova costruzione spacciata per ristrutturazione e costruita con un "atto illegittimo", non fu minimamente preso in considerazione " l'interesse pubblico, ma la scelta architettonica fu solo quella di favorire l'imprenditore, senza alcun vantaggio per la comunità, ma anzi con un danno". Lo ha detto la pm Marina Petruzzella nella prima requisitoria, in corso, in uno dei tanti procedimenti sull'urbanistica: il processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva sul caso della Torre in zona Maggiolina, che vede otto persone imputate, tra cui l'ex dirigente del Comune di Milano Giovanni Oggioni, che fu anche arrestato un anno fa in uno dei filoni con al centro la Commissione paesaggio e le accuse di corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torre Milano e la prassi degli abusi edilizi: “L’interesse pubblico? Mai considerato. Solo favori agli imprenditori”

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