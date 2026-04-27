La banda gestiva anche una bisca clandestina e prestava a strozzo i soldi

Un'indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di denaro, con attività che includevano anche una bisca clandestina e prestiti a strozzo. Il gruppo, legato al mondo cinese, gestiva il riciclaggio di denaro e il trasferimento di fondi all’estero. L’operazione ha portato al sequestro di vari beni e all’arresto di alcuni membri del gruppo. Le indagini sono ancora in corso.

Da sempre il mondo cinese è molto attivo nel mondo del gioco d'azzardo. Per questo motivo l'organizzazione criminale che gestiva il traffico di denaro e lo ripuliva per poi spedirlo in patria, non si era fatto mancare neanche una bisca clandestina. Era stata aperta proprio a fianco della banca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Milano, sequestrata una bisca clandestinaLa Polizia ha individuato e posto sotto sequestro una bisca clandestina a Milano, all’interno della quale cittadini cinesi giocavano a mahjong... Varese, la Guardia di Finanza scopre una bisca clandestina: le immagini del blitzI Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale, hanno individuato un’associazione... Contenuti di approfondimento Tredici arresti per droga, anche ex della banda della MaglianaOperazione dei Carabinieri coordinata dalla Dda. Pernasetti gestiva le piazze di spaccio dei quartieri Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella ... romasette.it Maxi blitz anti-spaccio a Roma, arrestate 13 persone: in carcere anche Er Palletta, già protagonista della Banda della MaglianaLo chiamavano Er Palletta, già nella Banda della Magliana della quale divenne uno dei protagonisti, ispiratore perfino del personaggio di Botola nella serie tv sul gruppo criminale romano. Raffael ... msn.com