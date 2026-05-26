Verona guarda il fiume Adige | nasce il Festival dell’Acqua tra prevenzione e scienza partecipata
Dal 29 maggio al 7 giugno, Verona ospiterà il “Festival dell’Acqua”, una rassegna promossa dal Comune e dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. La manifestazione si inserisce nel progetto “Osservatorio dei Cittadini sulle Piene” e si svolge lungo il fiume Adige. L’evento si concentra su tematiche di prevenzione e scienza partecipata, coinvolgendo la comunità locale in attività e iniziative dedicate alla tutela e alla gestione delle acque.
Dal 29 maggio al 7 giugno Verona ospiterà il “Festival dell’Acqua”, una rassegna promossa dal Comune insieme all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nell’ambito del progetto “Osservatorio dei Cittadini sulle Piene”. Un programma di appuntamenti distribuiti in diversi luoghi della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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