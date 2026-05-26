Verona guarda il fiume Adige | nasce il Festival dell’Acqua tra prevenzione e scienza partecipata

Notizia in breve

Dal 29 maggio al 7 giugno, Verona ospiterà il “Festival dell’Acqua”, una rassegna promossa dal Comune e dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. La manifestazione si inserisce nel progetto “Osservatorio dei Cittadini sulle Piene” e si svolge lungo il fiume Adige. L’evento si concentra su tematiche di prevenzione e scienza partecipata, coinvolgendo la comunità locale in attività e iniziative dedicate alla tutela e alla gestione delle acque.