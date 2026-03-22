Acqua la prevenzione parte dai banchi | nasce l’Alleanza per il Fiume

Da lortica.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la nascita dell’Alleanza per il Fiume, un’iniziativa che coinvolge scuole e comunità locali. L’obiettivo è promuovere pratiche di prevenzione quotidiana legate alla tutela delle risorse idriche e alla salvaguardia del territorio. La collaborazione nasce dal desiderio di sensibilizzare le nuove generazioni e di rafforzare l’impegno collettivo nella cura delle acque.

AREZZO – Non solo emergenze, ma prevenzione costruita giorno dopo giorno, a partire dalle scuole. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno annuncia la sottoscrizione dell’“Alleanza per il Fiume”, un patto che mette insieme istituzioni, enti e mondo della formazione per diffondere la cultura della sicurezza idraulica. L’intesa, promossa dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e da ANBI Toscana, è stata firmata a Firenze durante Didacta Italia, nel corso del workshop “A scuola di prevenzione”. Al centro, la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi idrogeologici e sull’uso consapevole delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Lortica.it

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