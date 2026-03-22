Acqua la prevenzione parte dai banchi | nasce l’Alleanza per il Fiume

È stata annunciata la nascita dell’Alleanza per il Fiume, un’iniziativa che coinvolge scuole e comunità locali. L’obiettivo è promuovere pratiche di prevenzione quotidiana legate alla tutela delle risorse idriche e alla salvaguardia del territorio. La collaborazione nasce dal desiderio di sensibilizzare le nuove generazioni e di rafforzare l’impegno collettivo nella cura delle acque.

AREZZO – Non solo emergenze, ma prevenzione costruita giorno dopo giorno, a partire dalle scuole. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno annuncia la sottoscrizione dell’“Alleanza per il Fiume”, un patto che mette insieme istituzioni, enti e mondo della formazione per diffondere la cultura della sicurezza idraulica. L’intesa, promossa dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e da ANBI Toscana, è stata firmata a Firenze durante Didacta Italia, nel corso del workshop “A scuola di prevenzione”. Al centro, la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi idrogeologici e sull’uso consapevole delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Acqua, la prevenzione parte dai banchi: nasce l’Alleanza per il Fiume Articoli correlati Con l’Alleanza per il fiume la prevenzione si insegna a scuolaArezzo, 21 marzo 2026 – Non solo emergenze: la prevenzione inizia dalla conoscenza. Uno per tutti, tutti per la pace . Si parte dai banchi di scuolaAnche noi studenti e studentesse della seconda media dell’istituto Don Bosco di Montecatini Terme abbiamo partecipato al concorso internazionale ’Un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Acqua la prevenzione parte dai banchi... Temi più discussi: Epatite A, ecco il vademecum per il consumo in sicurezza di frutti di mare, frutta e verdura; Rischio legionella negli impianti domestici, come contrastarlo?; Giornata mondiale dell'acqua, un'alleanza per promuovere sicurezza idraulica; Livorno, gli alunni adottano i loro corsi d'acqua: prevenzione e conoscenza del territorio. Pontinia anticipa la prevenzione: parte il piano contro zanzare e ristagni d’acquaIl Comune di Pontinia anticipa la lotta contro zanzare e ristagni d’acqua con un piano preventivo sui focolai larvali e adulticidi. In campo interventi mirati nelle aree più sensibili, una campagna in ... latinaquotidiano.it World Water Day 2026: acqua e parità di genere al centro della Giornata mondiale dell’acquaIl 22 marzo si celebra il World Water Day 2026 sul tema acqua e parità di genere. Dati ufficiali ONU, UN-Water e UNESCO. infobuildenergia.it Per la Giornata mondiale dell'acqua, che cade oggi 22 marzo, un articolo dedicato alla rappresentazione delle onde del mare. facebook “Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l'acqua. Niente ostacoli, essa scorre. Trova una diga, allora si ferma.” Lao Tzu #Apertura2026 dei #VentagliDiParole 22/03 x.com