A Bovolone, in provincia di Verona, un uomo è stato arrestato per usura. Secondo le indagini, chiedeva tassi di interesse fino al 50% in più rispetto ai prestiti concessi. Le forze dell'ordine hanno eseguito l’arresto in seguito alle verifiche sulle attività dell’uomo. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle vittime o sulle modalità dell’attività.

Un uomo residente a Bovolone, in provincia di Verona, è stato arrestato per usura: chiedeva il 50% in più dei prestiti che elargiva. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Verona, arrestato usuraio. Tassi fino al 50%

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