Federal Reserve giudica l’inflazione elevata e lascia tassi al 3,50%-3,75%

Da ildenaro.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse tra il 3,50% e il 3,75%, confermando che l’inflazione rimane elevata. La banca centrale statunitense ha giustificato questa scelta evidenziando l’incertezza che caratterizza l’andamento dell’economia e la persistente pressione inflazionistica. La decisione è arrivata dopo le attese del mercato, senza modifiche rispetto alle riunioni precedenti.

Roma, 29 apr. (askanews) – Con una inflazione giudicata “elevata”, mentre sull’economia pesa una alta incertezza la Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha confermato come da attese i tassi di interesse sul dollaro ad una forchetta del 3,50%-3,75%. La decisione è stata comunicata al termine della due giorni di riunione del direttorio (Fomc). “L’inflazione è elevata – rileva la Fed – in parte a riflesso dei recenti incrementi nei prezzi globali dell’energia”. Al tempo stesso “gli sviluppi Medioriente stanno contribuendo a un elevato livello di incertezza rispetto alle prospettive economiche”. E il direttorio “ripone attenzione ai rischi su entrambi i versanti del suo mandato duale”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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