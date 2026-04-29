Federal Reserve giudica l’inflazione elevata e lascia tassi al 3,50%-3,75%

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse tra il 3,50% e il 3,75%, confermando che l’inflazione rimane elevata. La banca centrale statunitense ha giustificato questa scelta evidenziando l’incertezza che caratterizza l’andamento dell’economia e la persistente pressione inflazionistica. La decisione è arrivata dopo le attese del mercato, senza modifiche rispetto alle riunioni precedenti.

Roma, 29 apr. (askanews) – Con una inflazione giudicata “elevata”, mentre sull’economia pesa una alta incertezza la Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha confermato come da attese i tassi di interesse sul dollaro ad una forchetta del 3,50%-3,75%. La decisione è stata comunicata al termine della due giorni di riunione del direttorio (Fomc). “L’inflazione è elevata – rileva la Fed – in parte a riflesso dei recenti incrementi nei prezzi globali dell’energia”. Al tempo stesso “gli sviluppi Medioriente stanno contribuendo a un elevato livello di incertezza rispetto alle prospettive economiche”. E il direttorio “ripone attenzione ai rischi su entrambi i versanti del suo mandato duale”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Borse miste tra earning season, dati USA e Federal ReserveSettimana a due velocità per le principali borse europee, con gli occhi degli investitori puntati sulla Federal Reserve, dopo il rapporto... Leggi anche: Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha archiviato l'indagine contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve; Warsh, candidato alla guida della Fed, respinge l'etichetta di 'burattino di Trump' al Senato; L’amministrazione Trump archivia l’inchiesta penale su Powell; Fed, Powell archiviato: Warsh verso la nomina. Federal Reserve giudica l’inflazione elevata e lascia tassi al 3,50%-3,75%Roma, 29 apr. (askanews) – Con una inflazione giudicata elevata, mentre sull’economia pesa una ... msn.com Perché Kevin Warsh è una buona notizia per la Federal Reserve. Report WpKevin Warsh, nominato da Donald Trump per guidare la Federal Reserve, ha promesso indipendenza alla banca centrale e ha mostrato serietà durante l’audizione di conferma al Senato, dichiarando sotto gi ... startmag.it Il Federal Open Market Committee (Fomc), l’organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha deciso - con 11... - facebook.com facebook "Se la Federal Reserve tagliasse i tassi ora, perderebbe la sua credibilità. Siamo in un periodo di stagflazione": l'avvertimento dello storico investitore Ray Dalio, al prossimo presidente della Fed, Kevin Warsh. x.com