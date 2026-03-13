Presta soldi e applica tassi al 120% misura per usuraio nel Casertano

La Guardia di Finanza di Caserta ha notificato un’obbligo di dimora a un uomo accusato di aver prestato denaro applicando tassi di interesse fino al 120 per cento. La misura cautelare è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’indagato è ritenuto coinvolto in un episodio di usura nel territorio del Casertano.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di Finanza di Caserta ha notificato la misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di un presunto usuraio. L’indagine, coordinata dalla Procura sammaritana guidata da Pierpaolo Bruni, è nata dalla denuncia di una vittima, che era ricorsa all’indagato per un prestito, finendo poi nella morsa di interessi usurai con tassi del 120% su base annua. I finanzieri della compagnia di Marcianise, grazie ad accertamenti bancari e testimonianze, hanno però scoperto l’esistenza di altre vittime dell’usuraio, residenti in diversi comuni del Casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

