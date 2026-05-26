Un uomo è stato arrestato a Verona per usura. Secondo le indagini, concedeva prestiti con interessi che arrivavano al 50% annuo. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 17.000 euro in denaro e documenti. L’attività illegale aveva generato un giro d’affari stimato in 125.000 euro. L’arresto fa parte di un’azione volta a contrastare il fenomeno dell’usura nel territorio.

Usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Sono i reati che hanno portato all’arresto di un cittadino italiano domiciliato nel comune di Bovolone, in provincia di Verona. Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso un articolato sistema criminale attivo almeno dal 2020 per un totale di minimo 14 operazioni di prestito a usura. Il giro d’affari portato alla luce dalle Fiamme Gialle - secondo le prime ricostruzioni - ammonta a oltre 125mila euro. Le indagini hanno preso il via a seguito dalla denuncia di una delle vittime, che si era rivolta all’uomo per ottenere un prestito da 15mila euro impegnandosi a restituirne il doppio in un’unica soluzione, in occasione della vendita di un immobile di proprietà. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Verona, arrestato un usuraio: smantellato un giro d’affari da 125mila euro

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Arrestato usuraio a Verona, lo hanno incastrato dal notaio: prestava denaro con tassi anche del 50%Un uomo è stato arrestato a Verona con l'accusa di usura e esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Temi più discussi: Usuraio arrestato dalla Guardia di Finanza; Bovolone, arrestato usuraio: tassi fino al 50% e prestiti per oltre 125mila euro; Catania, abusano di una 14enne, la scuola li denuncia: arrestati la madre della vittima e il suo compagno; Tassi al 50% e penali infinite: così l'usuraio intrappolava le vittime.

#GdiF #Verona: arrestato usuraio. Delineato un articolato sistema di concessione di prestiti per un ammontare complessivo superiore a 125.000 euro, con applicazione di tassi d’interesse ampiamente superiori ai limiti di legge fino al 50% annuo. #NoiconVoi x.com

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Verona, prestava soldi agli imprenditori applicando tassi d'interesse stellari: le indagini e l'arrestoUn cittadino di Bovolone è stato arrestato per usura a Verona: prestiti a tassi fino al 50% a imprenditori in difficoltà. Sequestrati oltre 20.000 euro. virgilio.it