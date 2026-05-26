Arrestato usuraio a Verona lo hanno incastrato dal notaio | prestava denaro con tassi anche del 50%

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Verona con l'accusa di usura e esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'arresto è stato effettuato dopo che una vittima ha presentato denuncia. Secondo le indagini, il sospetto prestava denaro con tassi di interesse fino al 50%. L'operazione delle forze di polizia è partita da questa segnalazione e ha portato al fermo dell'uomo, che avrebbe agito senza autorizzazione e con pratiche usurarie.