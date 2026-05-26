Arrestato usuraio a Verona lo hanno incastrato dal notaio | prestava denaro con tassi anche del 50%
Un uomo è stato arrestato a Verona con l'accusa di usura e esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'arresto è stato effettuato dopo che una vittima ha presentato denuncia. Secondo le indagini, il sospetto prestava denaro con tassi di interesse fino al 50%. L'operazione delle forze di polizia è partita da questa segnalazione e ha portato al fermo dell'uomo, che avrebbe agito senza autorizzazione e con pratiche usurarie.
L'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Verona è partita dalla denuncia di una vittima: l'uomo arrestato è accusato di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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