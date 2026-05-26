Mercoledì 27 maggio, a Verona, è prevista un’allerta arancione per il caldo. Le temperature percepite potrebbero arrivare fino a 34 gradi. Le autorità invitano la popolazione a cercare punti di approvvigionamento di acqua durante la giornata. Nessuna altra misura è stata comunicata ufficialmente al momento.

Il meteo a Verona segnala un allerta arancione per mercoledì 27 maggio con temperature percepite che raggiungeranno i 34 gradi. La prima ondata di calore stagionale colpirà il territorio tra lunedì 25 e martedì 26 con un’allerta gialla, richiedendo massima attenzione per la gestione delle temperature domestiche e dell’idratazione personale. I Servizi sociali del Comune di Verona monitoreranno con particolare cura la popolazione più anziana durante questi giorni di caldo intenso. Le indicazioni ufficiali suggeriscono di evitare le uscite nelle ore di picco termico e di rinfrescare adeguatamente gli ambienti in cui si vive. segue terapie mediche, è fondamentale non sospendere o modificare i trattamenti senza aver prima consultato il proprio medico curante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, allerta arancione per il caldo: ecco dove trovare l’acqua

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