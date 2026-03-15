Maltempo allerta arancione scuole chiuse a Reggio e in Comuni della provincia | ecco dove

A Reggio Calabria e in vari Comuni della provincia sono state disposte la chiusura delle scuole a causa del maltempo. Nelle ultime ore il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha portato all’emissione di un avviso di allerta arancione per l’intera area metropolitana. La decisione riguarda sia le scuole di primo che di secondo grado, in risposta alla criticità atmosferica in corso.

Dopo l'avviso di peggioramento meteo emesso per lunedì 16 marzo dalla protezione civile il sindaco ff della città ha emanato ordinanza di chiusura; lo stesso provvedimento in altri centri metropolitani Scuole chiuse a Reggio Calabria e in diversi Comuni della provincia dopo il peggioramento del meteo registrato nelle ultime ore che ha determinato l'avviso di allerta arancione per tutto il territorio metropolitano. Con l'ordinanza sindacale n.43 emessa nella data di oggi, il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha stabilito per la giornata di lunedì 16 marzo 2026 di “dover procedere alla chiusura delle scuole di ogni... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Maltempo, scuole chiuse in vari comuni della provincia: a Reggio si valuta ordinanza per martedìDopo l'avviso di allerta meteo gialla emanato dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, nella provincia reggina le amministrazioni... Maltempo in Ciociaria, scatta l'Allerta Arancione: scuole chiuse in diversi comuniIl maltempo torna a sferzare la provincia di Frosinone con una perturbazione di stampo invernale che porterà piogge intense, venti di burrasca e il... Altri aggiornamenti su Comuni della Temi più discussi: Torna il maltempo in Sardegna: nuova allerta meteo per le forti piogge; Maltempo, scatta l’allerta arancione per piogge diffuse su Genova e il Ponente; Allerta arancione su Genova, chiudono sottopassi e sopraelevata ai mezzi più esposti. Cambia anche la Biscione Runner -; allerta arancione per valanghe. Maltempo, allerta arancione in tutta la Calabria. Scuole chiuse in diversi comuniOndata di maltempo si abbatte nuovamente al Sud: allerta arancione in Calabria e scuole chiuse in diversi comuni. Ecco dove ... quotidianodelsud.it Maltempo a Reggio, allerta arancione: si va verso la chiusura delle scuoleLa Protezione civile della Calabria ha diramato l’ allerta arancione per maltempo. Sono previste piogge intense, temporali, forti raffiche di vento e possibili criticità sul territorio. Dopo la ... citynow.it Tuscia 'Green' solo a parole Il paradosso dei Comuni Plastic Free nel Lazio Mentre otto comuni della regione sventolano la bandiera dell’impegno ambientale, la provincia di Viterbo resta a secco https://www.viterbonews24.it/news/tuscia-green-solo-a-parole facebook