Verifiche b&b Irregolari sei su dieci

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una settimana, la polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari in città e hinterland su autonoleggi e bed and breakfast. Sei su dieci strutture sono risultate irregolari. L’attenzione si è concentrata anche su profili di rischio legati al terrorismo. Le verifiche hanno coinvolto anche attività di verifica delle autorizzazioni e rispetto delle norme di sicurezza. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sanzioni o chiusure.

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Controlli straordinari della polizia di Stato in città e nell’hinterland nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. I controlli hanno interessato oltre che la città la zona dell’aeroporto di Orio al Serio, visto l’elevato flusso di persone e di veicoli. Per quanto riguarda gli autonoleggi, l’attività era finalizzata a verificare il rispetto della normativa che impone alle società di noleggio l’immediata comunicazione alla questura dei dati identificativi dei clienti, così da consentire controlli tempestivi sugli eventuali indicatori di pericolosità.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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