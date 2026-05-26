Verifiche b&b Irregolari sei su dieci
In una settimana, la polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari in città e hinterland su autonoleggi e bed and breakfast. Sei su dieci strutture sono risultate irregolari. L’attenzione si è concentrata anche su profili di rischio legati al terrorismo. Le verifiche hanno coinvolto anche attività di verifica delle autorizzazioni e rispetto delle norme di sicurezza. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sanzioni o chiusure.
Controlli straordinari della polizia di Stato in città e nell’hinterland nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. I controlli hanno interessato oltre che la città la zona dell’aeroporto di Orio al Serio, visto l’elevato flusso di persone e di veicoli. Per quanto riguarda gli autonoleggi, l’attività era finalizzata a verificare il rispetto della normativa che impone alle società di noleggio l’immediata comunicazione alla questura dei dati identificativi dei clienti, così da consentire controlli tempestivi sugli eventuali indicatori di pericolosità.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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