Verifiche b&b Irregolari sei su dieci

Notizia in breve

In una settimana, la polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari in città e hinterland su autonoleggi e bed and breakfast. Sei su dieci strutture sono risultate irregolari. L’attenzione si è concentrata anche su profili di rischio legati al terrorismo. Le verifiche hanno coinvolto anche attività di verifica delle autorizzazioni e rispetto delle norme di sicurezza. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sanzioni o chiusure.