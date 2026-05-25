Livorno la Provincia controlla i passi carrabili | verifiche su accessi abusivi e irregolari

Notizia in breve

La Provincia di Livorno ha iniziato controlli sui passi carrabili lungo le strade provinciali. L’obiettivo è verificare la regolarità degli accessi censiti per il pagamento del canone unico e individuare eventuali accessi abusivi o non conformi alle norme del codice della strada. Le verifiche riguardano principalmente i punti di accesso privati alle proprietà lungo le strade pubbliche. La campagna mira a garantire il rispetto delle regole e a contrastare eventuali irregolarità.