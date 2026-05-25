Livorno la Provincia controlla i passi carrabili | verifiche su accessi abusivi e irregolari
La Provincia di Livorno ha iniziato controlli sui passi carrabili lungo le strade provinciali. L’obiettivo è verificare la regolarità degli accessi censiti per il pagamento del canone unico e individuare eventuali accessi abusivi o non conformi alle norme del codice della strada. Le verifiche riguardano principalmente i punti di accesso privati alle proprietà lungo le strade pubbliche. La campagna mira a garantire il rispetto delle regole e a contrastare eventuali irregolarità.
La Provincia ha avviato una campagna di controlli dei passi carrabili lungo strade provinciali, con l’obiettivo di verificare la regolarità degli accessi censiti ai fini del canone unico e l’individuazione di eventuali accessi abusivi o non conformi al codice della strada. Gli accertamenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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