Verghereto si conferma roccaforte del centrodestra Simone Mercatelli è il nuovo sindaco del comune montano

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel comune montano, il candidato sostenuto dal centrodestra ha vinto le elezioni amministrative, confermando la maggioranza politica in carica. La lista civica 'Tradizioni e futuro' ha ottenuto il maggior numero di voti, portando alla nomina del nuovo sindaco. La tornata elettorale si è svolta con una partecipazione elevata e senza incidenti rilevanti. La vittoria rappresenta la continuazione della gestione politica attuale nel territorio.

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Verghereto sceglie la continuità e si conferma roccaforte del centrodestra nel Cesenate: il nuovo sindaco è Simone Mercatelli, alla guida della lista civica 'Tradizioni e futuro' appoggiata dai partiti di centrodestra. Sconfitto l'avversario Federico Sensi, candidato sindaco della lista civica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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