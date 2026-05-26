venturini sindaco al primo turno tracollo centrosinistra

Alle 15 si sono chiuse le urne e gli exit poll mostrano una netta vittoria al primo turno per un candidato sindaco. Il risultato evidenzia un tracollo del centrosinistra, che non raggiunge il secondo turno. La differenza tra il candidato vincente e gli altri concorrenti è significativa. Nessun altro candidato sembra aver superato la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. La vittoria si concretizza con una forbice di voti che lascia poco spazio a dubbi.

VENEZIA - Ore 15 in punto, si chiudono le urne e si staglia l’exit-poll, con la rappresentazione plastica di una clamorosa vittoria al primo turno per Simone Venturini: una forbice di 47-51%, secondo Opinio ItaliaRai, a fronte di una forchetta di 40-44% per Andrea Martella. Raffaele Speranzon condivide i dati via WhatsApp e alle 15.24 riceve la risposta di Giorgia Meloni: «Sarebbe un miracolo mondiale». Quattro ore e mezza dopo, quando effettivamente i sondaggi si sono trasformati in scrutinio con relativa moltiplicazione dei voti e dei seggi (52,24% per il centrodestra, 38,20%.. per il centrosinistra), il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia mette il cellulare in vivavoce e fa sentire la presidente del Consiglio a tutta la Galleria Matteotti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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