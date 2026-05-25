Venezia ha scelto Simone Venturini è sindaco al primo turno

Venezia ha eletto il nuovo sindaco al primo turno: Simone Venturini, candidato del centrodestra e assessore uscente, ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze, distanziando nettamente l’avversario. La vittoria si è concretizzata con una vittoria schiacciante, evitando il ballottaggio. L’affluenza alle urne è stata significativa, e Venturini ha conquistato il mandato diretto senza dover ricorrere a un secondo turno elettorale. La sua elezione rappresenta un risultato chiaro nel quadro delle elezioni comunali.

La partita per le elezioni comunali si chiude al primo turno: Venezia ha scelto come sindaco Simone Venturini, candidato del centrodestra e assessore uscente, che ha staccato nettamente l'avversario Andrea Martella e superato nettamente la soglia del 50% delle preferenze. Di conseguenza non sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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A la trema. Simone Venturini candidato sindaco del centrodestra

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