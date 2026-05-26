Alle 15 si sono chiuse le urne e l'exit poll indica una vittoria al primo turno per il candidato sindaco, con una differenza significativa rispetto agli avversari. Il risultato segna un tracollo per il centrosinistra, che vede il proprio candidato perdere terreno rispetto alla candidatura vincente. La vittoria di Venturini si concretizza con una forbice di voti che lo colloca nettamente davanti agli altri candidati, confermando il successo al primo turno.

VENEZIA - Ore 15 in punto, si chiudono le urne e si staglia l’exit-poll, con la rappresentazione plastica di una clamorosa vittoria al primo turno per Simone Venturini: una forbice di 47-51%, secondo Opinio ItaliaRai, a fronte di una forchetta di 40-44% per Andrea Martella. Raffaele Speranzon condivide i dati via WhatsApp e alle 15.24 riceve la risposta di Giorgia Meloni: «Sarebbe un miracolo mondiale». Quattro ore e mezza dopo, quando effettivamente i sondaggi si sono trasformati in scrutinio con relativa moltiplicazione dei voti e dei seggi (52,24% per il centrodestra, 38,20%.. per il centrosinistra), il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia mette il cellulare in vivavoce e fa sentire la presidente del Consiglio a tutta la Galleria Matteotti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venturini fenomeno, è sindaco al primo turno. Tracollo centrosinistra

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