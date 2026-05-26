Venturini | Nostra proposta politica estremamente pragmatica

La lista presentata si definisce forte e con un programma politico molto concreto. L’obiettivo dichiarato è di adottare soluzioni pratiche e realistico, senza puntare su proposte troppo ideologiche. La campagna elettorale si basa su un approccio diretto, con un focus sulle azioni concrete da attuare. La proposta si rivolge a un elettorato che cerca risposte pratiche e immediatamente applicabili, senza troppi giri di parole.

«Credo che la nostra lista fosse una lista forte. Credo che la proposta politica fosse estremamente pragmatica. Credo anche che negli ultimi anni, da sempre, la lista del sindaco ha una visibilità e anche un successo che è importante nelle elezioni comunali, ecco, quindi era un fenomeno che ci si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Martella vs Venturini, toni accesi: affondi e frecciate su sicurezza, turismo e carriera politicaDurante un dibattito elettorale organizzato domenica mattina presso le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, i candidati sindaco di centrodestra e...

Venturini, la parabola del sindaco da Marghera: «Alla fine sono un democristiano». Gli scout, il volontariato, la politicaUn giovane politico, entrato in Consiglio comunale nel 2010 a 22 anni, diventa sindaco a meno di 40.

Temi più discussi: Venezia, chi è Simone Venturini che può regalare la vittoria al centrodestra: per 11 anni assessore di Brugnaro; Simone Venturini: chi è il nuovo sindaco di Venezia. Lo scout col pallino della politica che conquista anche la tv bengalese; Venezia ha scelto Simone Venturini, è sindaco al primo turno; Venturini: Io delfino di Brugnaro? No,c'è già e sta in laguna.

Simone Venturini: chi è il nuovo sindaco di Venezia. Lo scout col pallino della politica che conquista anche la tv bengaleseAssessore uscente al Sociale, al Turismo e allo Sviluppo economico, succede a Luigi Brugnaro. Il suo nome è la vera sorpresa della tornata elettorale ... today.it

Venturini: Io delfino di Brugnaro? No, il delfino c'è già e sta in lagunaVENEZIA - Beve un goccio d'acqua: I biscotti sono finiti?. Alza l'indice e il medio in segno di vittoria per i fotografi: Va bene così ... ilgazzettino.it