Martella vs Venturini toni accesi | affondi e frecciate su sicurezza turismo e carriera politica

Durante un dibattito elettorale organizzato domenica mattina presso le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, i candidati sindaco di centrodestra e centrosinistra hanno avuto uno scontro acceso. Si sono scambiati accuse e commenti su temi come sicurezza, turismo e la loro carriera politica. L'evento, promosso da Venice Calls, ha visto confronti diretti tra i due protagonisti, con toni spesso molto combattivi.

Si accendono i toni tra Simone Venturini e Andrea Martella. I candidati sindaco di centrodestra e centrosinistra sono stati protagonisti di un dibattito elettorale organizzato domenica mattina da Venice Calls presso le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco. Un confronto piuttosto serrato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sicurezza a Mestre: Venturini demolisce il piano di Martella? Cosa sapere A Mestre Venturini contesta il piano sicurezza di Martella in vista della visita di Gabrielli. Leggi anche: Scontro politico su guerra e referendum. Toni accesi Tutti gli aggiornamenti Elezioni Comune di Venezia: confronto pubblico tra i candidati Andrea Martella e Simone VenturiniMolti gli argomenti affrontati nel corso del dibattito dai temi legati alla sicurezza alla gestione del turismo nella città antica ... rainews.it Sondaggio BiDiMedia: Martella avanti, Martini e Boldrin sopra il 3%La rilevazione condotta tra il 27 e il 29 aprile vede il centrosinistra in vantaggio e diversi candidati vicini alla soglia per entrare in consiglio comunale ... veneziatoday.it