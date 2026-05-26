Un giovane politico, entrato in Consiglio comunale nel 2010 a 22 anni, è diventato sindaco prima dei 40. La sua carriera include l'impegno negli scout, nel volontariato e nella politica. La sua esperienza politica si è sviluppata in oltre un decennio, culminando con l'elezione a capo dell'amministrazione comunale. La sua identità politica si definisce come democristiana.

VENEZIA - Era entrato in Consiglio comunale nel 2010, ad appena 22 anni. Ora diventa sindaco a meno di 40 anni. Un altro primato per Simone Venturini, classe 1987, nato a Marghera, cresciuto nella terraferma veneziana, da poco trasferitosi nella città d’acqua per amore. Della Venezia anfibia è la moglie, Carolina, con cui ha preso casa a pochi passi da Ca’ Farsetti, la sede municipale. Casa e bottega, per lui che da undici anni è assessore di punta nelle giunte del sindaco Luigi Brugnaro. A dispetto dell’età, un politico di lungo corso. Passione coltivata fin da ragazzino in quel mondo cattolico che rimpiangeva la vecchia Democrazia cristiana. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Simone Venturini, la parabola del sindaco da Marghera: «Alla fine sono un democristiano». Gli scout, il volontariato, la politica

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