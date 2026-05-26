Venturini | Io delfino di Brugnaro? Noc' è già e sta in laguna

Un uomo, seduto in laguna, si è avvicinato ai fotografi chiedendo se i biscotti fossero finiti. Poi ha alzato le dita in segno di vittoria e ha detto: «Va bene così alla». Non ci sono dettagli su eventuali relazioni con figure pubbliche o altri eventi.

VENEZIA - Beve un goccio d'acqua: «I biscotti sono finiti?». Alza l'indice e il medio in segno di vittoria per i fotografi: «Va bene così alla Churchill?». Racconta di aver trascorso la domenica del voto al Lido: «Sono stato in spiaggia, ho fatto il bagno e ho mangiato, poi alla notte ho dormito come un dio, ma non ditelo in giro.». Sorridente e spiritoso, Simone Venturini sembra perfino rilassato, nella sua prima intervista da sindaco di Venezia. A chi dedica la vittoria? «Alla città di Venezia e a tutti i veneziani. Devo ringraziare le persone che mi hanno aiutato in questo percorso e hanno compreso le difficoltà a volte di dare delle risposte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venturini: «Io delfino di Brugnaro? No,c'è già e sta in laguna»

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