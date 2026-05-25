Il consigliere veneziano più giovane di sempre, Simone Venturini, è stato definito il “delfino” di Luigi Brugnaro e potrebbe rappresentare un elemento chiave per il centrodestra nella corsa a governare Venezia. Venturini, cresciuto in parrocchia, ha un ruolo di rilievo nella politica locale. Dopo la fine dell’amministrazione di Brugnaro, il centrosinistra aveva puntato sulla città come possibile punto di ripresa, con la segretaria del PD che aveva scelto Venezia come obiettivo principale.

A Venezia si chiudeva l'era di Luigi Brugnaro e il centrosinistra puntava a tornare alla guida della città, tanto che la segretaria Pd Elly Schlein aveva scelto il capoluogo veneto - il più popolato dei comuni al voto - per chiudere la campagna delle amministrative, in sostegno al senatore Andrea Martella. Ma lui, il candidato del centrodestra e assessore uscente Simone Venturini ha sempre creduto nella rimonta. Per riprendersi la laguna dopo 11 anni i Dem hanno messo in campo l'ex sottosegretario all'Editoria e un campo larghissimo, da Rifondazione a Italia viva e Radicali, passando per Avs e M5s. E i sondaggi davano in vantaggio Martella (ma non abbastanza da assicurarsi la vittoria al primo turno). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Simone Venturini, chi è il delfino di Brugnaro che può far tenere Venezia al centrodestra: consigliere veneziano più giovane di sempre "cresciuto" in parrocchia

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