La sorpresa delle comunali 2026 è Simone Venturini il delfino di Brugnaro a un passo dal prendersi Venezia al primo turno

Da open.online 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Venturini, candidato del centrodestra, è in testa nelle proiezioni per le elezioni comunali di Venezia 2026, con una possibilità di vittoria al primo turno. Si scontrerà con Andrea Martella, candidato del centrosinistra e del campo largo. Venturini è considerato il principale sfidante nel confronto per il ruolo di sindaco.

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Simone Venturini vede la vittoria al primo turno nella partita per Venezia. Il candidato del centrodestra è in vantaggio nelle proiezioni sulla sfida per Ca’ Farsetti contro Andrea Martella, senatore del Pd e candidato sindaco del campo largo. Secondo la quarta proiezione RaiOpinio, Venturini è al 51,5%, sopra la soglia che consentirebbe di evitare il ballottaggio. Martella è dato al 38,5%. La copertura del campione è al 33%, quindi il dato non è definitivo. Ma il segnale è già chiaro: il centrodestra è avanti nell’ unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata. Il peso del sindaco uscente. Venezia, dunque, resta almeno per ora nel solco aperto da Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Open.online

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