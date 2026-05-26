Venturini | Giorgia Meloni presto a Venezia per collaborare su molti dossier

Il nuovo sindaco di Venezia ha annunciato che Giorgia Meloni potrebbe visitare presto la città per collaborare su vari dossier. Venturini ha spiegato che Venezia è una città complessa che necessita di attenzione da parte del governo a livello regionale e nazionale. La disponibilità della premier a intervenire è stata comunicata durante un’intervista a Sky TG24. La visita, se confermata, si concentrerà su questioni legate alla gestione e alla tutela della città.

Giorgia Meloni si è detta disponibile a venire presto a Venezia per collaborare su molti dossier. Lo ha dichiarato oggi a Sky TG24 il nuovo sindaco lagunare, Simone Venturini, spiegando che la città «è complessa e richiede attenzione da parte del governo a livello regionale e nazionale. Su questo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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